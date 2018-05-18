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Finlandiya Büyükelçiliğinden Erasmus öğrencilerine resepsiyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Finlandiya Büyükelçiliğinden Erasmus öğrencilerine resepsiyon

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, Avrupa Birliği'nin (AB) öğrenci değişim programı Erasmus ile ülkelerine giden ve gidecek olan öğrencileri rezidansında gelenekselleşen resepsiyonda ağırladı.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen resepsiyonda, ev sahibi Büyükelçi Kairamo, Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamiloğlu başta olmak üzere üniversite koordinatörleri ve öğrencilerden oluşan konukları kapıda karşıladı.

Resepsiyon dolayısıyla bir konuşma yapan Büyükelçi Kairamo, Erasmus öğrenci değişim programının bu yıl 31. yılını kutladıklarını, bu programın her yıl, Türkiye, Norveç, Makedonya, İzlanda ve AB ülkeleriyle birlikte 33 ülkeden 300 bin yüksek öğrenim öğrencisini kapsadığına dikkati çekti.

Büyükelçi Kairamo, Erasmus'un ülkeler ve kültürler arasında birbirini anlamayı teşvik ettiğini söyledi.

Erasmus değişim programıyla, 2004’ten bu yana 1692 Türk öğrencinin Finlandiya'da öğrenim gördüğünü buna karşılık, 430 Finlandiyalı öğrencinin de Türkiye'ye geldiği bilgisini paylaşan büyükelçi, Türk öğrencilere seslenerek, "Bu sayılar sizin daha çok yararlandığınızı gösteriyor. Finlandiyalı öğrencileri buraya getirtmek için büyük iş düşüyor." dedi.

Resepsiyona katılan Ulusal Ajans Başkanı Kamiloğlu da Erasmus değişim programının AB'nin başarılı projelerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2004'ten bu programa katıldığını aktardı.

Büyükelçi Kairamo'nun verdiği sayılara değinerek, iki ülke arasındaki öğrenci değişimini arttırabileceklerine inandığını ifade eden Kamiloğlu, yüksek öğrenim ve Erasmus bazında Finlandiya ile iş birliğini geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Erasmus'un kendine güven, kültürlerarası iletişim, girişimcilik, takım çalışması, sorun çözme ve uyum sağlama gibi alanlarda öğrenciye katkı bulunduğunu anlatan Kamiloğlu, "Erasmus programı, ülkelerin ve ulusların arasındaki ilişkiyi de geliştirebilir." diye konuştu.

Resepsiyonda, Erasmus öğrencisi olarak daha önce Finlandiya'ya gitme şansı bulan Türk öğrenciler, gelecek eğitim döneminde bu tecrübeyi yaşayacak olan bilgi birikim ve deneyimlerini aktardı.

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Finlandiya Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Finalandiya Büyükelçisi Kairamo Resepsiyon

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