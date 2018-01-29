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Finlandiya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Niinistö seçildi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, oyların çoğunluğunu alarak yeniden seçildi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, Ulusal Koalisyon Partisinden aday gösterilen Niinistö, oyların yüzde 63'ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanı oldu.

Niinistö, altı yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.

Yeşiller Partisinin adayı Pekka Haavisto'nun oyu ise yüzde 12'de kaldı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Gerçek Finlandiyalılar Partisinin adayı Laura Huhtasaar ise yüzde 7 oy aldı.

İlk turda ikinci defa seçimi kazanan 70 yaşındaki Niinistö,1996-2003 yıllarında maliye bakanlığı yaptı. Parlamento Başkanlığını 2007-2011 yıllarında yürüten Niinistö, 2012 yılında cumhurbaşkanı seçildi.

(AA)

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