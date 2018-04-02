Finlandiya'da halkalanan martı Kastamonu'da balıkçı teknesine kondu

"Orta Afrika'ya kadar göç rotası bulunan ve Kastamonu sahilinde balıkçıların rastladığı kara sırtlı martının bilimsel amaçla izlendiğini tahmin ediyoruz. Canlının ayağındaki halkalar üzerinde yaptığımız araştırmada, Finlandiya Helsinki Üniversitesi tarafından bu yıl halkalanarak doğaya salındığını gördük.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Özkan Evcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı izleme çalışmalarının, türlerin yayılışı ve göç yollarının tespiti için önemli olduğunu söyledi.

Halkalardaki kodlarla ilgili incelemede, kuşun Finlandiya'da bilimsel amaçla izlenen "kara sırtlı martı" olduğu belirlendi.

Canlıların izleme çalışmaları, türlerin yayılışları ile göç yollarını tespit etmek için son derece önemli."

Evcin, balıkçıların duyarlı davranış sergileyerek kendilerine ulaştıklarını anlatarak, "Göç yolculuğunda yorgun düşerek balıkçı teknesine konan martıya dair bilgileri bize ulaştıran balıkçılarımız duyarlı bir davranış sergilediler. Bilimsel açıdan halkalanan canlıların yaralı veya ölü olarak görüldüğü zaman ilgili birimlere haber verilmesi ve bildirilmesi gerekmektedir. Biz martıya dair bilgileri çalışmaya katkı sağlamak adına araştırmayı yürüten üniversiteye bildirdik." şeklinde konuştu.

Balıkçı Hasan Karol da denizde avlandıkları sırada yanlarına konan martının yorgun ve bitkin olduğunu gözlediklerini söyledi.

Kuşu kutuya koyarak koruma altına aldıklarını belirten Karol, "Balıklarla beslediğimiz martıyı bir süre gözetim altında tuttuk. Üzerinde herhangi bir yarası yoktu." ifadelerini kullandı.