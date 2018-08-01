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Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesini protesto eden aktivist Aino Pennanen uçağın rötar yapmasına neden oldu

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, dün Vantaa Havalimanından Helsinki-Berlin seferini yapan ve sınır dışı edilecek bir sığınmacıyı taşıyan Finnair Havayollarına ait uçak, aktivist ve Yeşiller Partisi Görevlisi Pennanen'in protestosu nedeniyle gecikmeli kalktı.

Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Pennanen, ''sığınmacının zorla götürüldüğünü'' belirterek sınır dışı kararının durdurulması çağrısında bulundu.

Pennanen, eylemini önceden planlamadığını ve sınır dışı kararını şans eseri öğrendiğini ve sığınmacının hangi ülkeye götürüldüğünü bilmediğini kaydetti.

Finnair Havayolu İletişim Sözcüsü Mari Kanerva, olayı doğrularken, aktivistin polis eşliğinde uçaktan indirildiğini ve uçağın 10 dakikalık bir rötardan sonra sığınmacı ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade etti.

- Yolculardan destek göremedi

YLE'nin haberinde, Finli aktivist Pennanen'in geçen hafta Göteborg- İstanbul uçağından Afgan sığınmacının indirilmesini sağlayan İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine benzer bir protesto gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçaktaki Finli yolcuların Pennanen'e destek olmaması nedeniyle eylemin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.

Öte yandan geçen haftaki olayda, İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine uçakta bulunan Türk yolcular destek vermiş, bu destek sonrası Ersson, gözyaşları içinde Türk yolculara teşekkür etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Finli aktivist Aino Pernnanen

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