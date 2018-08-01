Finlandiya'da sığınmacının sınır dışı edilmesine uçakta protesto

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.
Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, dün Vantaa Havalimanından Helsinki-Berlin seferini yapan ve sınır dışı edilecek bir sığınmacıyı taşıyan Finnair Havayollarına ait uçak, aktivist ve Yeşiller Partisi Görevlisi Pennanen'in protestosu nedeniyle gecikmeli kalktı.
Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Pennanen, ''sığınmacının zorla götürüldüğünü'' belirterek sınır dışı kararının durdurulması çağrısında bulundu.
Pennanen, eylemini önceden planlamadığını ve sınır dışı kararını şans eseri öğrendiğini ve sığınmacının hangi ülkeye götürüldüğünü bilmediğini kaydetti.
Finnair Havayolu İletişim Sözcüsü Mari Kanerva, olayı doğrularken, aktivistin polis eşliğinde uçaktan indirildiğini ve uçağın 10 dakikalık bir rötardan sonra sığınmacı ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade etti.
- Yolculardan destek göremedi
YLE'nin haberinde, Finli aktivist Pennanen'in geçen hafta Göteborg- İstanbul uçağından Afgan sığınmacının indirilmesini sağlayan İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine benzer bir protesto gerçekleştirdiği belirtildi.
Uçaktaki Finli yolcuların Pennanen'e destek olmaması nedeniyle eylemin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.
Öte yandan geçen haftaki olayda, İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine uçakta bulunan Türk yolcular destek vermiş, bu destek sonrası Ersson, gözyaşları içinde Türk yolculara teşekkür etmişti.
Park sapığı böyle basıldı!
Ölen kardeşinin adı verilmişti, aynı yaşta öldü! Kahreden haber
İsrail ordusu Dürzi istifalarıyla sarsılıyor
ABD'den Papaz Branson açıklaması: Hemen eve gönderilmesini istiyoruz
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum