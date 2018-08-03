Finlandiya'da süpermarket zincirinden müşterilerine konaklama daveti

Aşırı sıcakların vurduğu Finlandiya'da bir süpermarket zinciri, müşterilerini cumartesi günü klimayla soğutulan şubelerinden birinde konaklamaya davet etti.

K-Supermarket, Facebook sayfasından serinlemek isteyen müşterilerine yaptığı davette, cumartesiyi Helsinki'nin kuzeyindeki şubelerinde geçirebilecekleri, arzu edelerse burada kahvaltı yapıp akşam yemeği yiyebilecekleri belirtildi.

Helsingin Sanomat gazetesine göre, süpermarket zincirinin operasyonlar yöneticisi Marika Lindfors, geceyi süpermarkette geçirme önerisinin, şaka yollu da olsa sıcaklardan bunalan müşterilerden geldiğini söyledi.

Lindfors, daima müşterilerden gelen geri bildirimlere cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, bu öneri için de aynı şeyin geçerli olduğunu ifade etti.

Finlandiya'da aşırı soğuklara uygun donanıma sahip evlerin çok azında soğutma sistemi bulunuyor.

