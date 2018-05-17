"Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz artış söz konusu"

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu olduğunu bildirdi.
Büyükelçi Kairamo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kairamo, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda'nın oluşturduğu Nordik ülkelerinin büyükelçilerinin Antalya'da yapacağı resmi seviyede bir toplantı için geldiğini belirtti.
Antalya'da Nordik ülkelerinden birçok vatandaşın yerleşik olarak yaşadığını ifade eden Kairamo, bu nedenle Antalya'nın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.
Kairamo, Türkiye ile Finlandiya arasında çok üst düzey, mükemmel ilişkiler olduğunu belirterek, "Son 25 yıldır Türkiye, Finlandiya'da bir numaralı destinasyonlardan. Son üç yılda Türkiye'ye gelen turist sayısında bir düşüş olsa da bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu. Ulusal havayolu Finnair'in de Antalya'ya 12 ay uçacak olması, Antalya'da Finlandiyalı turist potansiyelinin artacağını gösteriyor." diye konuştu.
- "Finlandiya'dan gelen turist sayısında da bir artış olacaktır"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Finlandiya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi karşılıklı ziyaretlerle son dönemde çok üst düzeye çıktığını söyledi.
İlişkilerin ticari, eğitim, sportif ve kültürel alanda da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye gelen Finlandiyalı turistlerin yüzde 60'ı Antalya'ya geliyor. Nordik bölgesinden gelen turistlerde 2016'da düşüşler oldu ama Finlandiya'dan 2016'da gelen turist sayısı düşmedi. Bu sene İskandinav ülkelerinde, yukarıya doğru bir hareket var. Finlandiya için tam sezona girmiş değiliz. Ölçebileceğimiz rakamlar yok ama tahmin ediyorum Finlandiya'dan gelen turist sayısında da bir artış olacaktır."
Finlandiya Antalya Fahri Konsolosu Koray Turan da Alanya'da Finlandiyalılara şu ana kadar 3 bin konut satışı yapıldığını, bunların büyük bir kısmının da 12 ay boyunca Alanya'da yaşadığını dile getirdi.
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum