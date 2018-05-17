HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz artış söz konusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo: - "Bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu" - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: -"Türkiye'ye gelen Finlandiyalı turistlerin yüzde 60'ı Antalya'ya geliyor"

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Kairamo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kairamo, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda'nın oluşturduğu Nordik ülkelerinin büyükelçilerinin Antalya'da yapacağı resmi seviyede bir toplantı için geldiğini belirtti.

Antalya'da Nordik ülkelerinden birçok vatandaşın yerleşik olarak yaşadığını ifade eden Kairamo, bu nedenle Antalya'nın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kairamo, Türkiye ile Finlandiya arasında çok üst düzey, mükemmel ilişkiler olduğunu belirterek, "Son 25 yıldır Türkiye, Finlandiya'da bir numaralı destinasyonlardan. Son üç yılda Türkiye'ye gelen turist sayısında bir düşüş olsa da bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu. Ulusal havayolu Finnair'in de Antalya'ya 12 ay uçacak olması, Antalya'da Finlandiyalı turist potansiyelinin artacağını gösteriyor." diye konuştu.

- "Finlandiya'dan gelen turist sayısında da bir artış olacaktır"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Finlandiya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi karşılıklı ziyaretlerle son dönemde çok üst düzeye çıktığını söyledi.

İlişkilerin ticari, eğitim, sportif ve kültürel alanda da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelen Finlandiyalı turistlerin yüzde 60'ı Antalya'ya geliyor. Nordik bölgesinden gelen turistlerde 2016'da düşüşler oldu ama Finlandiya'dan 2016'da gelen turist sayısı düşmedi. Bu sene İskandinav ülkelerinde, yukarıya doğru bir hareket var. Finlandiya için tam sezona girmiş değiliz. Ölçebileceğimiz rakamlar yok ama tahmin ediyorum Finlandiya'dan gelen turist sayısında da bir artış olacaktır."

Finlandiya Antalya Fahri Konsolosu Koray Turan da Alanya'da Finlandiyalılara şu ana kadar 3 bin konut satışı yapıldığını, bunların büyük bir kısmının da 12 ay boyunca Alanya'da yaşadığını dile getirdi.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Norveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladıNorveçliler Bağımsızlık Günü'nü Kemer'de kutladı
Adana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu Finlandiya Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.