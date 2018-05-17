"Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz artış söz konusu"

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Kairamo, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kairamo, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda'nın oluşturduğu Nordik ülkelerinin büyükelçilerinin Antalya'da yapacağı resmi seviyede bir toplantı için geldiğini belirtti.

Antalya'da Nordik ülkelerinden birçok vatandaşın yerleşik olarak yaşadığını ifade eden Kairamo, bu nedenle Antalya'nın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kairamo, Türkiye ile Finlandiya arasında çok üst düzey, mükemmel ilişkiler olduğunu belirterek, "Son 25 yıldır Türkiye, Finlandiya'da bir numaralı destinasyonlardan. Son üç yılda Türkiye'ye gelen turist sayısında bir düşüş olsa da bu yıl Finlandiya'dan gelecek turist sayısında inanılmaz bir artış söz konusu. Ulusal havayolu Finnair'in de Antalya'ya 12 ay uçacak olması, Antalya'da Finlandiyalı turist potansiyelinin artacağını gösteriyor." diye konuştu.