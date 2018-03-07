Firari eski savcı Zekeriya Öz 'Gencos' adıyla bu mesajları atmış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin, yargı içerisinde ayrı bir hiyerarşik yapısı bulunduğu belirtildi.

Örgütün, emir-komuta zinciri dahilinde, devlet yargısına alternatif olarak faaliyet gösterdiği kaydedilen iddianamede, örgütün, kendinden olmayan, örgüte boyun eğmeyen veya farklı düşünen herkesi düşman kabul ederek, yargı kararları ile emniyet operasyonlarının hedefi haline getirildiği anlatıldı. ÖZ'ÜN ALMANYA'NIN ULM ŞEHRİNDE OLDUĞU İDDİASI Örgütün yargı yapılanmasına ilişkin özet bilginin ardından iddianamede, İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Öz hakkında verdiği ifade nakledildi. Buna göre Aşçı, 1970'ten beri Almanya'da yaşadığını ve her yıl Didim'e tatile geldiğini anlatarak, Almanya'nın Ulm şehrinde yaşayan ve kardeşinin ortağı olan ismini vermek istemediği bir kişinin kendisine, "Ulm'de yaşayan, ne iş yaptığını bilmediği Murtaza Haçkalı'nın, eski savcı Öz'ü evinde sakladığını söylediğini" beyan etti.

Haçkalı'nın adresini bilmediğini söyleyen Aşçı, bu kişinin bulunması için yardımcı olacağını bildirdiği kaydedildi. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Ekim 2016'da müşteki olarak ifadesi alınan Cemil Özcan'ın ise 13 kişinin ismini bildirerek, bunların çek-senet dolandırıcılığı yaptıklarını ifade ettiği belirtildi. İddianamede, bu kişinin ifadesinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin bir kısmını Öz'e ilettiklerini, onun da FETÖ/PDY'ye aktardığından bahsettiği ifade edildi. 'GENCOS' KULLANICI ADIYLA MESAJLAR ATMIŞ İddianamede Öz'ün, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme uygulaması ByLock'u iki ayrı hattında kullandığının belirlendiğine yer verildi. "Gencos" kullanıcı adını kullanan Öz'ün bazı mesajlarında, "Bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur. O nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın, uluslararası girişimler çok önemli. Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim" ifadeleri bulunduğu aktarıldı.

ŞİFRELİ BAZI MESAJLARI ÇÖZÜLEMEDİ İddianamede, Öz'ün, yazışmalarında sağlık durumu, kaldığı yerdeki ihtiyaçları ve durumuyla ilgili birçok mesaj attığı, bir kısım mesajların ise şifreli olması nedeniyle çözülemediği kaydedildi. İddianamede, Öz'ün ByLock'una bağlı kişiler arasında firari eski savcı Muammer Akkaş'ın da yer aldığı bildirildi. HSK'NIN ÖZ HAKKINDAKİ CEVABI İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, meslekten çıkarılan Öz hakkında adli soruşturma bulunup bulunmadığına ilişkin müzekkeresinin Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yanıtlandığı bildirildi. Buna göre HSK'dan verilen cevapta, "meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılan Öz'ün, Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte üye olduğu, örgütün hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de cumhuriyet savcıları Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve kolluk görevlileriyle eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırarak, görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs ettiği" bildirildi.