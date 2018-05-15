Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün silah pazarlığı kamerada

Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Öz ile bir başka kişi arasında, Öz'ün Türkiye'deki silahlarının satılması konusundaki konuşmaları yer alıyor.. FETÖ'cü bir diğer eski firari savcı Celal Kara da görüntülerde yer alıyor.

"5 BİN DOLAR"



Öz, silahların fiyatı konusunda karşısındaki kişiye, "5, ikisi de 5" diyor. A Haber'de yer alan habere göre, Öz'ün, "5 bin dolar" dediği ifade ediliyor.

Firari FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'da oldukları belirtiliyor.

