Firari FETÖ şüphelisi babaevinde yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında iki yıldır aranan şüpheli, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde babasına ait evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hakkında iki yıl önce yakalama kararı verilen T.Ö'nün babasının evine operasyon düzenledi.
Evde saklanan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen T.Ö, emniyete götürüldü.
T.Ö'nün, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi.
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