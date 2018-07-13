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Firari FETÖ şüphelisi hastanede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Sadık K. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltı alındı - Eski 3. sınıf emniyet müdürü şüphelinin 2001-2009 yıllarında KOM birimlerinde çeşitli rütbelerde çalıştığı, sonrasında koruma ve bomba imha şubelerinde müdür olarak görev yaptığı öğrenildi

SERTAÇ BULUR - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Sadık K. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltı alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü Sadık K. Dışkapı Hastanesi'nde yakalandı.

Sadık K.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 2001-2009 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde çeşitli rütbelerde görev aldığı, daha sonra aynı birimde şube müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Koruma Şube Müdürü ve Bomba İmha Şube Müdürü görevlerinde bulunduğu öğrenildi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen şüpheli Sadık K, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PYD Fetullahçı Terör Örgütü

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