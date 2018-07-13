Firari FETÖ şüphelisi hastanede yakalandı

SERTAÇ BULUR - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Sadık K. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltı alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü Sadık K. Dışkapı Hastanesi'nde yakalandı.
Sadık K.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 2001-2009 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde çeşitli rütbelerde görev aldığı, daha sonra aynı birimde şube müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Koruma Şube Müdürü ve Bomba İmha Şube Müdürü görevlerinde bulunduğu öğrenildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen şüpheli Sadık K, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı
Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum