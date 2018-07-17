Firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (AA) - Silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kayseri'de yakınlarının evinde yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla yağma" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (52) İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini öğrenince harekete geçti.
Polis ekipleri yaklaşık bir hafta süren teknik ve fiziki takip sonucu M.S'yi Cengiz Topel Mahallesi'nde yakınlarının evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. hakkındaki hüküm vicahiye çevrilerek Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.
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