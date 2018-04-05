Firari kadın hükümlü kızının yaşadığı Adana'da yakalandı

Konya'da fuhuş suçundan hakkında 24,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, kızının yaşadığı Adana'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konya'da daha önce gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kiraz C. (41) hakkında yerel mahkemenin verdiği 24,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Karara rağmen teslim olmayan Kiraz C. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari kadının kızının yaşadığı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, firari kadını kızının evinin yakınındaki sokakta yürürken yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadın hükümlü, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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