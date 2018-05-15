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Firari katil zanlısı saklandığı köyde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

Kars'ta 7 yıl önce amcasının oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Kars'ta 7 yıl önce amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı saklandığı köyde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Kent merkezindeki Ortakapı Mahallesi'nde 2011 yılında çıkan tartışmada iddiaya göre F.S, amcasının oğlu Selami Susuz'u bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından F.S. kayıplara karıştı.

Kars Jandarma Komutanlığı Kümbetli Karakolu ekiplerince yapılan çalışmada "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan aranan F.S'nin saklandığı yeri tespit etti.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla Esenyazı köyünde saklanan zanlı, yakalandı ve gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.

F.S'nin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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Kars Katil zanlısı

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