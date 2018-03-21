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Firari yankesici kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8 kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldığı öne sürülen kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.S. (30) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

H.S'nin, 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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