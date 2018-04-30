Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve E.Y. isimli bir adamıyla birlikte Beyoğlu’nda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1 Nisan 2017’den beri firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Beyoğlu’nda bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri 1 saat önce yaptığı baskında Delibaş ve E.Y. isimli adamıyla gözaltına aldı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Delibaş ve E.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
GEÇEN YIL 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
2017 yılında Delibaş ve şebekesine yönelik 9 ilde yapılan yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında, ‘Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’, ‘Rüşvet’, ‘Yağma’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmak’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Suç uydurma’ ve ‘Adli mercileri yanıltma’ gibi suçlardan işlem yapılarak tutuklanmıştı.
2002'DE DERYA TUNA OLAYINDA ADINI DUYURMUŞTU
Diyarbakırlı Fırat Delibaş, adını ilk olarak 2002’de Derya Tuna’nın vurulması olayında duyurmuştu. (DHA)
Fırat Delibaş yakalandı
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