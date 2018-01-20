Fırat Kalkanı Bölgesi değerlendirme toplantısı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, insani yardım faaliyetleri, eğitim, sağlık ve sosyal alanda sığınmacılara verilen destekler ile yeniden yapılanma ve alt yapı çalışmaları gibi konular değerlendirildi.

Yöre halkının sorunları ve taleplerinin de ele alındığı toplantıda, sunulan hizmetlerde yaşanan güçlükler, kurumsal kapasitenin yükseltilmesi ve kalite standartlarının artırılmasına yönelik atılması gereken adımlar görüşüldü.

Vali Tekinarslan, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan insanlara sunulan hizmetlerin olabildiğince hızlı ve yerel kurumlarla eş güdüm içerisinde yapılmasını isteyerek, aynı zamanda insanların gönüllerine hitap edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bölgede faaliyet yürüten saha koordinatörleri yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

(AA)