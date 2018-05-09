Fırat Kalkanı bölgesinde futbol turnuvası

AZEZ/İDLİB (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Marea beldesinde, okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Marea yerel meclisinin desteklediği turnuvaya Fırat Kalkanı bölgesindeki 12 okul katıldı.

İç savaşın sürdüğü ülkede çocuklar, bölgede ilk defa profesyonel düzeyde bir turnuvada yer aldı.

Turnuvaya beraberindeki heyetle birlikte Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz da katıldı.

Marea Meclis üyesi Yahya Nasır, futbol turnuvasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaşın başladığı tarihten bu yana ilk defa çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi. Kilis İl Spor Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğümüz bu turnuvadaki amacımız çocuklara savaş havasını unutturmak. Ayrıca okul derslerinin yanında spor eğitimi bilincini aşılamak. Bunun yanı sıra bu turnuva ile çocuklar arası kaynaşmayı da arttırmak." dedi.

Kilis Vali Yardımcısı Yılmaz, birinci olan takıma kupa takdim ederken ikinci ve üçüncü olan takımlara madalya verildi.

