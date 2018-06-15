HABER

Fırat Kalkanı bölgesinde Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesindeki halk, bayram namazı için camileri doldurdu

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde yaşayan halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan özgürleştirdiği kuzeydeki Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi.

Bölgedeki camilere akın eden Müslümanlar, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması için dua etti.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezinin büyük camilerinden Fatıma Ez Zehra'nın imamı Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden Bab bölgesine çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed, "Çok sayıda insan evlerini terk ederek bölgeye yerleşti. Bu nedenle buruk ancak güvenli bir bayram geçiriyoruz. Temennimiz Suriye'nin diğer bölgelerinin de huzur ortamına kavuşması." dedi.

Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı ve yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler1500 liraya aldıkları hurda otomobili, ilk günkü haline getirdiler
Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Fırat Kalkanı Ramazan Bayramı Suriye

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Sivas büyük bölge imamı kadın ve öğrenci evi sorumluları yakalandı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Metrobüs'de korkunç taciz! İtiraz reddedildi karar çıktı!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

Suruç'taki saldırıyla ilgili son dakika gelişme!

İstanbul'da yollar bomboş

İstanbul'da yollar bomboş

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.