Fırat Kalkanı bölgesinde Ramazan Bayramı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde yaşayan halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan özgürleştirdiği kuzeydeki Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi.

Bölgedeki camilere akın eden Müslümanlar, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması için dua etti.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezinin büyük camilerinden Fatıma Ez Zehra'nın imamı Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden Bab bölgesine çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed, "Çok sayıda insan evlerini terk ederek bölgeye yerleşti. Bu nedenle buruk ancak güvenli bir bayram geçiriyoruz. Temennimiz Suriye'nin diğer bölgelerinin de huzur ortamına kavuşması." dedi.

Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı ve yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

