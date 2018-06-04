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Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinden sonra Bab ilçesindeki yerel meclisler de Türk lirasına destek için kampanya başlattı - Siviller, iş adamları ve tüccarlardan alışverişlerini Türk lirasıyla yapmaları istendi

BAB/ Suriye'nin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Bab ilçesinde bazı yerel meclisler, Türk lirasına destek amaçlı kampanya başlattı.

Bab ilçesi yerel meclisi ile ilçeye bağlı Biza'a ve Kabasin beldelerindeki yerel meclisler, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Türk lirasına destek olmaya karar verdiklerini belirtti.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki siviller, iş adamları ve tüccarlardan "Vefa" adı verilen kampanyaya destek olmaları ve alışverişlerini Türk lirasıyla yapmaları istendi.

Ortak açıklamada, Türkiye'ye, bölgenin terörden temizlenmesi ve kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür edildi.

Kampanyanın açıklanmasının ardından, çok sayıda sivil, iş adamı ve tüccar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına akın etti.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye vefa borçları olduğunu, bu nedenle diğer yerel meclislerle birlikte böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Osman, "Bugünden itibaren Bab ilçesi yerel meclisi bütün işlemlerini Türk lirasıyla yapacak. Tüccarlar ve iş adamlarıyla alışverişlerimizi Türk lirasıyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Bab'a komşu Azez ilçesindeki yerel meclisler de geçen hafta Türk lirası kampanyası başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bab Fırat Kalkanı Türk Lirası

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