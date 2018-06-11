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Fırat Kalkanı Bölgesine akademik adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi, gençlerin kendi ülkelerinde üniversiteli olabilmesi için harekete geçerek GAÜN Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nun kurulması için kolları sıvadı - İlk etapta 200 öğrencinin kabul edilmesi planlanan çalışmada, otomotiv, makine, ekonomi, muhasebe, ticaret ve tarım alanlarında akademik eğitimler verilecek - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Biz istiyoruz ki Suriyeli gençler kendi topraklarında üniversite eğitimi alabilsin ki, güvenli bölgelerin ne kadar sıkıntısız olduğunu tüm dünyaya gösterebilsinler"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), gençlerin kendi ülkelerinde üniversiteli olabilmesi için harekete geçerek ekonomiden otomotive, tarımdan muhasebeye kadar 6 programlı GAÜN Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nun kurulması için çalışma başlattı.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra Türkiye'nin destekleriyle adeta Suriye'nin cazibe merkezi haline gelen Cerablus'ta yeni bir dönem başlıyor. Bölgedeki üniversite çocuklarının üniversite hayalini hayata geçirmek isteyen GAÜN yönetimi, Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) aldığı onayla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine hizmet verecek bir meslek yüksek okulu kuruyor.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Bu ev sahipliğine destek veren öncü kentlerden birinin, Gaziantep olduğunu anlatan Gür, üniversite çağındaki Suriyelilerden Gaziantep'te yaşayanların sayısının, 2 bin 200 civarında olduğunu kaydetti.

Bu nedenle Türkiye'deki en çok Suriyeli öğrenciye sahip üniversitenin Gaziantep Üniversitesi olduğunu belirten Gür, "Biz istiyoruz ki öğrencilerimize kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında güvenli eğitim verebilelim. Bunu yapabilirsek önemli başarıları da elde etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Gür, Türkiye'deki üniversite çağına gelmiş tüm gençleri üniversitelere yerleştirme imkanının mevcut imkanlarla pek mümkün olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki Suriyeli gençler kendi topraklarında üniversite eğitimi alabilsin ki, güvenli bölgelerin ne kadar sıkıntısız olduğunu tüm dünyaya gösterebilsinler. Biz bu yüzden YÖK Başkanlığımızla konuşarak Cerablus'ta meslek yüksek okulu açmayı teklif etmiştik. Başkanlığımızın onayıyla Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksek Okulu açılması kararlaştırıldı. Biz orada 6 programda eğitim vereceğiz. Bunlar otomotiv, makina, ekonomi, muhasebe, ticaret ve tarım üzerine olacak. Bu bölümde öğrencilerimizi yetiştirdikten sonra oranın konjonktürel durumuna göre belki program sayılarımızı da artıracağız."

- 200 öğrencisi olacak

İlk etapta 200 kadar öğrenci almayı planladıklarını aktaran Gür, eğitimdeki başarı oranını artırmak için yerel yönetimlerin de desteğini de alacaklarını, talebe göre öğrenci ve program sayısını da artırabilecek yapıda hareket edeceklerini söyledi.

Cerablus'taki yaşanılabilirlik anlayışını da artırmak istediklerine işaret eden Gür, "Şu an bizde 40 doktoralı Suriyeli öğretim üyemiz var. Bunlar zaten şu anda bizde sözleşmeli olarak görev yapıyorlar. Bu hocalarımızdan 15 kadarını orada görevlendirerek eğitim onlar üzerinden vereceğiz. Koordinasyon Gaziantep Üniversitesinde olacak ama eğitimi ve müfredatı Suriyeli akademisyenlerimiz uygulayacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Gür, Cerablus'taki bir binanın da üniversite binası olarak değerlendirileceğini ve eylül ayında eğitim hayatına başlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Gür Cerablus Gaziantep Üniversitesi meslek yüksekokulu

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