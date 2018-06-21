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Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

ADALET BAKANI GÜL TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birecik’te girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Beşir Akman ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi (2)

ADALET BAKANI GÜL TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birecik’te girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Beşir Akman ile Ayşe Mevhibe Özkan'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’la taziyeye giden Bakan Gül, boğulan kuzenlerin akrabası olan AK Parti eski milletvekili Yahya Akman’a başsağlığı dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi (2)Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi (2)Fırat Nehri'nde boğulan kuzenler toprağa verildi (2)

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