Fırat Nehri'ne düşen 2 köpek tekneyle kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne düşen iki köpeği, itfaiye ekipleri tekne yardımıyla yaklaşık 2 saatte kurtardı.
İlçe merkezinden geçen Fırat Nehri kenarında dolaşan vatandaşlar, yaklaşık 100 metre ilerideki sazlıkların arasında 2 köpeğin suda çırpındığını fark etti.
Vatandaşlar köpekleri kurtaramayınca itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinden korkan köpekler, nehrin ortasına doğru yüzmeye başladı.
Bunun üzerine bölgeye çağrılan tekne yardımıyla köpeklere yaklaşan ekipler, hayvanların kıyıya yüzmelerini sağladı.
Köpekler file yardımıyla nehirden çıkarıldı.
Vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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