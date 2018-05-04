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Fırat Üniversitesi'nde coşkulu bahar şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler, sahneye çıkan sanatçılar Şebnem Ferah ve Doğukan Manço'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler, sahneye çıkan sanatçılar Şebnem Ferah ve Doğukan Manço'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşadı. Fırat Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen bahar şenlikleri etkinliklerinde Şebnem Ferah ile Doğukan Manço konser verdi. Üniversite kampüsünde yapılan etkinlikte binlerce öğrenci, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla eğlendi. Etkinlikte konuşan sanatçı Doğukan Manço, gençlerle birlikte keyifli anlar geçirdiğini ifade ederek, "Festival muhteşem geçti. İnanılmaz bir kitle vardı. En çoşkulu üniversite burasıydı. Elazığ'a ilk gelişim. Elazığ'ı çok merak ediyordum. Asker arkadaşım Elazığlı idi. Bu nedenle tek bağlantım arkadaşım sayesindeydi" diye konuştu.

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