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Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ile anne Özlem Erdem'in de katıldığı törende yapılan konuşmalarda, Çakıroğlu'nun siyasete alet edilmemesi istendi.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' denilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hastande yaşamını yitirdi. Çakıroğlu, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Bornova'da bulunan Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP'li ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninde konuşan Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem, oğullarının siyasete alet edilmemesini istedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için İzmir'e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun mezarını ziyaret etmesinden sonra, sosyal medyada 'kabirin bakımsız olduğu' yolunda imalarda bulunulduğuna değinerek, "Bizim gençlerimizin kavgada işi yok. Gençlerimizi kavgaya çekmek için kışkırtmasın" dedi. Dervişoğlu'nun yaptığı paylaşımları kınadığını ve kendisinin ülkücü camiadan özür dilemesi gerektiğini söyleyen Kılavuz, Çakıroğlu'nu siyasete alet edilmemesini isteyerek, "Bizim töremiz, terbiyemiz, ahlakımız kabir ziyareti için uygundur. Herkes istediği zaman kabir ziyareti yapabilir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Ama genç kardeşlerimizi, ülküdaşlarımızı kıracak incitecek fotoğraflar paylaşmak, yorumlarda bulunmak riyakarlıktır, onursuzluktur. Düne kadar bu dava için baş koyduğumuz camiamızı, teşkilatımızı bölmeye çalışanlar ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e şehitlerimize ihanet edenler, kendilerini satanlar, genç kardeşlerimize alçakça saldırıda bulunmaktadırlar. Biz bunu kabul edemeyiz" dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu için dua okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

KATİL ZANLISI MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olaydan sonra tutuklanan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo, yargılandığı davada 18 Temmuz 2017 tarihindeki duruşmada 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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