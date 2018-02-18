Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anıldı

Anma töreninde konuşan Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem, oğullarının siyasete alet edilmemesini istedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için İzmir'e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun mezarını ziyaret etmesinden sonra, sosyal medyada 'kabirin bakımsız olduğu' yolunda imalarda bulunulduğuna değinerek, "Bizim gençlerimizin kavgada işi yok. Gençlerimizi kavgaya çekmek için kışkırtmasın" dedi. Dervişoğlu'nun yaptığı paylaşımları kınadığını ve kendisinin ülkücü camiadan özür dilemesi gerektiğini söyleyen Kılavuz, Çakıroğlu'nu siyasete alet edilmemesini isteyerek, "Bizim töremiz, terbiyemiz, ahlakımız kabir ziyareti için uygundur. Herkes istediği zaman kabir ziyareti yapabilir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Ama genç kardeşlerimizi, ülküdaşlarımızı kıracak incitecek fotoğraflar paylaşmak, yorumlarda bulunmak riyakarlıktır, onursuzluktur. Düne kadar bu dava için baş koyduğumuz camiamızı, teşkilatımızı bölmeye çalışanlar ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e şehitlerimize ihanet edenler, kendilerini satanlar, genç kardeşlerimize alçakça saldırıda bulunmaktadırlar. Biz bunu kabul edemeyiz" dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu için dua okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

KATİL ZANLISI MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Olaydan sonra tutuklanan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo, yargılandığı davada 18 Temmuz 2017 tarihindeki duruşmada 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.