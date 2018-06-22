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- 'Fırat'ın doğusu'ndaki teröristleri korku sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/CERABLUS (Suriye), (DHA)

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