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Fırat’tan Gerger ilçesine su geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Fırat Nehrinden Adıyaman’ın Gerger ilçesine getirilecek olan su için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Yaz aylarında şebeke suyunu sulama suyu olarak kullanılmasından dolayı ilçede yaşanan su sorununa çözüm için Fırat Nehrinden Gerger’e su getiriyor.

Fırat’tan Gerger ilçesine su geliyor

Fırat Nehrinden Adıyaman’ın Gerger ilçesine getirilecek olan su için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yaz aylarında şebeke suyunu sulama suyu olarak kullanılmasından dolayı ilçede yaşanan su sorununa çözüm için Fırat Nehrinden Gerger’e su getiriyor. Gerger Belediyesi İller Bankasından aldığı kredi ile yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden ilçeye su getiriliyor. Güneş enerjisinin kullanılacağı ve toplam maliyetinin bin 800 TL olan proje ile ilçeye saniyede 45-50 litre su verilecek.
Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve Haziran ayında çalışmanın tamamlanacağını belirterek, “Gerger ilçemize Fırat’tan sulama suyu vermek için aralıksız olarak çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan kanal kazı çalışmaları devam ederken öte yandan su boruları da döşenmeye başlandı. Bir aksilik çıkmaz ise Haziran ayı sonuna doğru Gerger’imize suyla buluşturacağız. Vatandaşlarımız yaz aylarında arazilerini sulamak için şebekeye yükleniyor. İlçede içme suyu sıkıntısı olmaması için bu projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Fırat’tan Gerger ilçesine su geliyor

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