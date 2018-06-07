Fırın ve pastacılık okulunda kalfalık eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınavına ev sahipliği yapacak. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fırıncılık Pastacılık Okulu aynı zamanda usta ellerin seçim merkezi konumunda bulunuyor. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınav yeri olarak belirlendi.

Teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamadan oluşacak sınav sayesinde, fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarında belgesiz olarak çalışan çok sayıda kişi, mesleki olarak yeterliliklerini belgeleyebilecek. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak.