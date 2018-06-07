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Fırın ve pastacılık okulunda kalfalık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

İBB, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınavına ev sahipliği yapacak. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınavına ev sahipliği yapacak. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fırıncılık Pastacılık Okulu aynı zamanda usta ellerin seçim merkezi konumunda bulunuyor. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarındaki kalfalık sınav yeri olarak belirlendi.

Teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamadan oluşacak sınav sayesinde, fırıncılık ve pastacılık-tatlı alanlarında belgesiz olarak çalışan çok sayıda kişi, mesleki olarak yeterliliklerini belgeleyebilecek. 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek sınava en az 22 yaşını bitiren, ilköğretim mezunu ya da ortaokul eğitimini tamamlamış 112 kişi katılacak.

-Fırın ve Pastacılık Okulu

İSMEK bünyesinde hizmet veren Fırıncılık ve Pastacılık Okulu, 2016 yılında faaliyete başladı. Okulda bugüne kadar eğitim alan ve almaya devam eden toplam bin 676 öğrenci bulunuyor. Halihazırda 961 öğrenci eğitime devam ediyor. Sektörün eğitimli personel ihtiyacına katkıda bulunmayı, bu alana yeni ustalar kazandırmayı, sağlıklı ekmek kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen okul, Esenler Davutpaşa'da 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 12 bin metrekarelik bir alana sahip.

Modern teknik alt yapıya sahip olan ve derslikleri sektörün kullandığı en son teknoloji ile donatılmış okulda, teorik eğitimlerin verildiği 3 amfi, uygulamalı derslerin yapıldığı soğuk hava deposuna sahip 3 ekmekçilik ve 2 pastacılık sınıfı olmak üzere, toplam 5 derslik bulunuyor. İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda ayrıca geleneksel yöntemlerle doğal ve sağlıklı ekmek üretim metotlarını denemek için bir de AR-GE laboratuvarı yer alıyor.

Temel, profesyonel ve workshop olmak üzere 3 ayrı kademede verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz. Eğitimler, her biri alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip Türkiye'nin milli takımlarında görev yapan şef eğitimcilerden oluşan uzman kadro ile veriliyor. Eğitimlerden yararlanmak için "http://www.ismek.istanbul" adresinden ön kayıt yaptırdıktan sonra nüfus cüzdanı fotokopileriyle birlikte okula giderek ön kayıtları kesin kayda dönüştürmek yeterli.

Profesyonel eğitimler için adaylarda temel eğitimlerini başarıyla tamamlama şartı aranıyor.

Eğitim verilen branşlar arasında, temel ekmekçilik eğitimleri, ekmek üretimi, pizzacı, yöresel pide çeşitleri, profesyonel ekmekçilik eğitimleri, fırıncılık kalfalık ve ustalık eğitimleri geliyor. Workshop eğitimleri arasında da ekşi maya ekmeği yapımı, yöresel simit çeşitleri, croissant - danish, sandwich ekmekleri ve börek çeşitleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırın ve Pastacılık Okulu istanbul büyükşehir belediyesi Milli eğitim Bakanlığı

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