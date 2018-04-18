HABER

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan: “Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, “Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir” dedi.Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, ekmek zamlarını değerlendirdi.

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan: “Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir”

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, “Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir” dedi.
Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, ekmek zamlarını değerlendirdi. Aslan, “Ekmeğe hali hazırda bizim bir zammımız yok. Ekmek, Türkiye genelinde 3-4 senedir 5 liraydı, bizim burada 4 liraydı, 4 lira 40 kuruş yaptık. 250 gram ekmek 1 liraydı, 1 lira 10 kuruş yaptık. 200 gram ekmek 80 kuruştu, 90 kuruş yaptık. Pidemizin 225 gramı 1 liraydı, onu da 25 gram aşağı çektik ve 1 lira yaptık” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de genelinde ekmeğin en ucuz olduğu şehrin Kayseri olduğunu kaydeden Başkan Aslan, Döviz kurları aldı başını gitti. Buğday ve un fiyatları arttı. Sigorta primleri arttı. Esnaf zor durumda. Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir. Vatandaşlarımız ekmek ucuz diye ekmek israfı yapmasınlar” dedi.

Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

Abdullah Ağar uyardı: Türkiye'yi 'sözde' dört ana terör alanına ayırdılar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.