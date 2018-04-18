Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, “Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir” dedi.

Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, ekmek zamlarını değerlendirdi. Aslan, “Ekmeğe hali hazırda bizim bir zammımız yok. Ekmek, Türkiye genelinde 3-4 senedir 5 liraydı, bizim burada 4 liraydı, 4 lira 40 kuruş yaptık. 250 gram ekmek 1 liraydı, 1 lira 10 kuruş yaptık. 200 gram ekmek 80 kuruştu, 90 kuruş yaptık. Pidemizin 225 gramı 1 liraydı, onu da 25 gram aşağı çektik ve 1 lira yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de genelinde ekmeğin en ucuz olduğu şehrin Kayseri olduğunu kaydeden Başkan Aslan, Döviz kurları aldı başını gitti. Buğday ve un fiyatları arttı. Sigorta primleri arttı. Esnaf zor durumda. Türkiye genelinde en ucuz ekmeğin olduğu şehir Kayseri’dir. Vatandaşlarımız ekmek ucuz diye ekmek israfı yapmasınlar” dedi.