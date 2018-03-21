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Fırınlara gece baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrol ekipleri gece saatlerinde merkezde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Fırınlara gece baskını

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrol ekipleri gece saatlerinde merkezde faaliyet gösteren fırınları denetledi. Sabah saatlerine kadar devam eden kontrollerde; fırınlarda çalışan işçilerin hijyen belgeleri ile hijyen kurallarına uygun çalışıp çalışmadıkları, un depolama alanları ile ekmek üretiminde kullanılan diğer bileşenlerin saklama şartları, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ve genel hijyen kuralları açısından Burdur Merkezde faaliyet gösteren 23 adet fırın kontrol edildi. Denetimler sonunda eksik tespit edilen hususlar işyerlerine bildirilerek denetimlerin devam edeceği, eksikler giderilmediği takdirde idari yaptırımların uygulanacağı tebliğ edildi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Oktay Darcan, “İl Müdürlüğü olarak gıda güvenilirliğini önemsiyoruz. Güvenilir ürünlerin üretimi için denetimler aralıksız devam edecektir” dedi.

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