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Firmalar AR-GE’ye verdikleri öneme göre büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Topluluğu tarafından "Biraz da İş Konuşalım" adlı bir konferans düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Tavsan Verimli Kümes Sistemleri yönetim kurulu başkanı Cemalettin Bilgin konuşmacı olarak katıldı.

Firmalar AR-GE’ye verdikleri öneme göre büyüyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Topluluğu tarafından "Biraz da İş Konuşalım" adlı bir konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Tavsan Verimli Kümes Sistemleri yönetim kurulu başkanı Cemalettin Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının başında kendisinin iş hayatına nasıl başladığı konusunda bilgi veren Cemalettin Bilgin, insanın hayatta bir inancı ve amacı olması, bu doğrultuda hedefe ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini söyledi. Öğrencilere hedefleri neyse ona yoğunlaşmaları tavsiyesinde bulunan Bilgin, “Sektörde nitelikli çalışanlara çok ihtiyaç duyuluyor. İşinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Türkiye’nin çalışan genç insanlara ihtiyacı var. Bütün firmalar bünyesinde çalıştırmak için yabancı dil bilen nitelikli kişi arıyor. Eğer kariyer yapmak istiyorsanız bir hedef belirleyerek ilerlemelisiniz” dedi.
Ekip çalışmasının her alanda önemli olduğunu belirten Bilgin, “Ben her zaman ekip çalışmasından yana olmuşumdur. Bu sayede çok fazla ürünü kısa zamanda elde etme imkanınız oluyor. Bir firmanın ileriye dönük işler yapması, kendisini geliştirmesi ve ortaya yeni ürünler koyması bu sayede mümkündür. Yenilik yaparak sektörde büyümek sizi rakiplerinizden ayırarak, sektörün lideri konumuna getirir” diye konuştu.
Bir işletmede AR-GE çalışmasının büyük önem taşıdığına değinen Bilgin, “Firmalar AR-GE’ye verdikleri önem derecesinde büyüme gösterir. Yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede olmasa bile, orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Ortaya yeni ürünler çıkarmanız, firmanızı doğrudan etkileyerek büyümenize olanak tanır. AR-GE ekibi, yönetim kurulu tarafından belirlenen bütçeye göre çalışmalarını yapar. Firmanın istikrar sağlaması için en az iki ürün ortaya çıkartılmalıdır. İyileştirme çalışmaları, maliyetlerin düşürülmesi ve makinelerin yenilenmesi, AR-GE ekibinin üstlendiği konulardır. AR-GE ekibi ve ileriye dönük yöneticiler sayesinde firmalar üretim kalitesini arttırır” şeklinde konuştu.

Firmalar AR-GE’ye verdikleri öneme göre büyüyor

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