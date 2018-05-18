HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FİRMALARI "FİNANSAL YARDIM" VAADİYLE DOLANDIRANLARA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, maddi çıkmazda olan firmalara finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirlediği 22 kişiyi tespit etti.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeitli adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda şebeke lideri olduğu iddia edilen M.Y.’nin de aralarında olduğu E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., Y.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda çek, senet, şirket kaşeleri ve faturalar ile 1 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Polis ekipleri’nin firari 10 şüpheliyi yakamak için çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Tefecilik’ suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Temizlik işçisinin parkta bulduğu 24 bin lira sahibine verildiTemizlik işçisinin parkta bulduğu 24 bin lira sahibine verildi
CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

CNN Türk’te deprem: Ebru Baki'nin görevine son verildi!

Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı

Mustafa Destici'den 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Terör örgütü yanlısına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Terör örgütü yanlısına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.