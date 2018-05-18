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FİRMALARI "FİNANSAL YARDIM" VAADİYLE DOLANDIRANLARA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

-REZİDANS'TA LÜKS YAŞAMA POLİS BASKINI    Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

-REZİDANS'TA LÜKS YAŞAMA POLİS BASKINI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla maddi çıkmazda olan firmalara, finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık çalışma sonucunda maddi çıkmazda olan firmalara finansal yardımda bulunma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirlediği 22 kişiyi tespit etti. Ekipler, iş adreslerinin de arasında bulunduğu 18 adrese sabah saatlerinde eşzamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda şebeke lideri olduğu iddia edilen Mesut Y.'nin de aralarında olduğu E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., Y.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

REZİDANSTA LÜKS YAŞAM
Şebeke lideri olduğu ileri sürülen Mesut Y.'yi bir rezidans dairesinde gözaltına alan polisler, şüphelinin burayı aylık 150 bin TL'ye kiralayarak home ofise olarak kullandığı belirledi. Rezidansta yapılan aramalarda tanesi yaklaşık 100 bin Dolar değerinde olan 11 lüks saat, bin 200 çek ve senet, yaklaşık 100 bin lira paraya el konuldu.
Mesut Y.'nin kullandığı lüks otomobile el koyularak Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre, şüphelilerin Türkiye genelinde yaklaşık 250 milyon lira vurgun yaptığı ileri sürüldü.

FİRARİ 10 KİŞİ ARANIYOR
Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekiplerinin firari 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Tefecilik' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR
Şüpheliler 'düşük faizli kredi' ilanlarını gazete, dergi ve internet siteleri aracılığıyla tanıtımını yapıyor. Daha sonra düşük faizli kredi çekmek için kendilerini arayan firmaları belirliyorlar. Şüpheliler, firma sahiplerine 'İhtiyacınız olan parayı vereceğiz' diyerek güven verip, istenilen miktarın cüzi bir kısmını da verdikten sonra, teminat olarak da firmadan aldıkları çek ve senetleri kısa süre sonra icraya vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Lüks otomobilden görüntü
-Polis ekiplerinin rezidansta arama yapması
-Genel ve detaylar

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