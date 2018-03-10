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FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Yerli olarak üretilen ve katıldığı operasyonlarda büyük başarı sağlayan T-155 Fırtına obüslerinin ikinci nesli olan FIRTINA-2'lerin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.

TSK'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kalifikasyon testlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

YENİ NESİL FIRTINA OBÜSLERİNİN MENZİLİ 40 KM

Katıldığı operasyonlarda büyük başarı sağlayan Fırtına Obüsler Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bu toplar, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip. Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı 3 atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik Fırtına obüsüne 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Fırtına Obüsleri yeni modelinin üretimi konusunda Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda çalışmalar sürüyor.

Fırtına ve Fırtına 2 arasındaki sistem farkı
Elektrik tahrikli kule
SARP UKSS (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi)
Yeni nesil Atış Kontrol Sistemi
Klima Kabiliyet farkı
Daha kısa surede atış yeteneği

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fırtına obüsü FIRTINA-2 TSK tank

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunlar yüzde yüz değil. Motor sorununuz var. Elektrikli motor geliştirmek lazım bunlar için. Şu başıklar artık cahillere hitap ediyor mynet. Bırak neyse onu söyle. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu
Umarım dneildiği gibidir buda diğer dedikleri gibi fasonsa sıkıntı büyük İnanılmaz arkadaşlar yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü adı Molvin Paydin. Bütün tahminlerini tutturuyor mk muhteşem bir çocuk yutubda Molvin Paydin yazıp tahminlerini izleyip görebilirsiniz hala şaşkınım
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