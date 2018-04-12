Fırtına Adana’da ağaçları kökünden söktü

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşanan fırtınada ağaçlar köklerinden sökülürken, bazı evleri de su bastı.

Kozan ilçesine bağlı Bulduklu, Kuyuluk ve Pekmezci mahallelerinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle maddi hasar oluştu. Fırtına ve yaşanan sel nedeniyle kaya parçaları ve kökünden sökülen ağaçlar köy yollarına devrilirken, üzerine ağaç devrilen araçlar ve sel baskınına uğrayan evlerde maddi hasar oluştu.

Kozan Ziraat Odası İkinci Başkanı Salim Açıkgöz ve Ziraat Odası çalışanları köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde ekinlerin ve narenciyelerin büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Kuyuluk Köyü Muhtarı Mehmet Bozdoğan, yağmurdan sonra Kozan Belediyesi, ASKİ ve TEDAŞ ekiplerinin müdahale ettiğini ancak zayiatın büyük olduğunu dile getirdi.