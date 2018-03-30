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Fırtına minare yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi yıkıldı, elektrik hatları koptu.Edinilen bilgiye göre, Aşkale’nin Nahiye Çatarön köyünde gece yarısından itibaren fırtına etkili oldu.

Fırtına minare yıktı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi yıkıldı, elektrik hatları koptu.
Edinilen bilgiye göre, Aşkale’nin Nahiye Çatarön köyünde gece yarısından itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi yıkılırken köydeki tüm elektrik hatları koptu. Sabah erken saatlerde vatandaşlar minarenin yıkılmış olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

Fırtına minare yıktı

Fırtına minare yıktı

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