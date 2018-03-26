Fırtına nedeniyle vapurlar iptal edildi (2)

KARADAKİ ULAŞIMA DA FIRTINA ENGELİ
İzmir’de etkili fırtına nedeniyle vapur seferlerinin iptal olmasının ardından Karşıyaka’da dalgalar nedeniyle deniz seviyesinin yükseltmesiyle tramvay yolunu su bastı, seferlerde aksama yaşandı. Yunuslar durağı ile Nikah Salonu durağı arasındaki bölge su baskını yüzünden iki durak arasından tramvaylar geçiş yapamadı. Mavişehir yönünden gelen tramvay ile Karşıyaka İskelesi yönünden gelen tramvaylar bu iki durakta yolcularını indirmek zorunda kaldı. Tramvaydan inen yolcular otobüs duraklarına kadar yürüdü. Vatandaşlar, seferlerin aksamasına tepki gösterdi. Mavişehir’e gideceğini söyleyen yolculardan Sezgin Aslan, "Tramvay yolunu su basmış. Geçemediği için önceki durakta indirdiler. Bizde yürümeye başladık" dedi. Bostanlı’ya gideceğini belirten 80 yaşındaki Sami Belinay ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Su basmış, tramvaydan indirdiler. Suyla ne alakası var anlamadım" diye konuştu.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay yolundaki suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliyesinin tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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