Fırtına obüsü yüklü tırlar Kilis'e ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar ile Fırtına obüsü yüklü tırların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.
Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki tırlarda, tank ve personel taşıyıcıların yüklü olduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
AA
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