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Fırtına obüsü yüklü tırlar Kilis'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 21:29 | Son Güncelleme 7 saat önce

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

Fırtına obüsü yüklü tırlar Kilis'e ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar ile Fırtına obüsü yüklü tırların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.

Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki tırlarda, tank ve personel taşıyıcıların yüklü olduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
suriyeden girin te israilden cikin geri adim atmayin vallahi bu sekilde tum sorunlar biter ya olum ya istiklal.mardin nusaybin den sevgiler saygilar Allah bizimledir bundan emin olun!!!
bordo bereliler gitmeli acemilerle olmaz. Oso tv lerde cıkıyor silah tutmayi bile bilmiyor
aman dileyene dokunmayan mert bir milletiz helal olsun türk ulusuna..yakışan bu biz savaşta bile şerefiyle cenk eden bir milletiz..
Rabbim saçınınizin teline zarar vermesin güç kuvvet versin
neden takviye okadar ordu gitti
bir kişi memleketi maceradan maceraya sürüklüyor
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