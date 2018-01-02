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Fırtına sonrası plajda dedektörle altın arıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 10:36 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan Feridun Aykut (55), her fırtınadan sonra dedektörle sahilde dolaşıp altın takı gibi değerli eşya arıyor. Daha önce başta elmas taşlı altın yüzük olmak üzere birçok değerli eşya bulduğunu belirten Aykut, son seferde sadece bozuk para toplayabildiğini söyledi.

Özellikle fırtınalı havalardan sonra ilçedeki plajları elinde dedektör ile 14 yıldır baştan sona dolaşan Aykut, tatilcilerin düşürdüğü, dalgalarla kıyıya sürüklenen altın takıları bulmak için uğraşıyor. Zaman zaman eşiyle de altın takı aramaya çıkan Aykut, yaptığı işin define aramak olmadığını belirtip, buna plaj kumunda kaybolup gidecek olan altınların bozdurularak ekonomiye kazandırmak denilebileceğini söyledi.

Dedektörle altın aramak için en uygun zamanın fırtına sonrası olduğuna dikkati çeken Aykut, Fethiye’de bu işi ilk kendisinin yaptığını anlattı.

Başkalarının da görüp heveslenmesiyle dün Ölüdeniz ve Belcekız plajları çevresinde 20 civarında altın arayıcısının olduğunu belirtti.

Daha önce Antalya’da da aynı yöntemle altın aradığını belirten Aykut, "Ancak burada ’hazine arıyor’ denilerek 3 bin 600 TL para cezası kesildi. Hakkımı yasal yollardan aramak için dava açtım. Dava şimdi temyiz aşamasında. Yargıtay’ın kararı bozacağını düşünüyorum. Çünkü ben hazine aramıyorum. Dedektörü gören yanlış anlıyor. Ben plajda altın arıyorum. Plajlar SİT bölgesi, arkeolojik alan değil. İşlerimiz çok şükür iyi. Ama her geçen gün meraklısı artıyor" dedi.

(DHA)

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Muğla Dedektör Fethiye Bozuk Para Feridun Aykut altın takı elmas taşlı altın yüzük

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