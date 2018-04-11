Fırtına yaylada elektrik hatlarına büyük zarar verdi

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda olumsuz hava şartları elektrik hatlarına ciddi hasar verdi.
Çambaşı Yaylası’nda kış mevsimde yaşanan sert rüzgarlar elektrik tellerinde kopmalara neden oldu. Ekipler arızaları gidermek için aralıksız çalışıyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kış mevsiminde yaşanan kar ve fırtınadan dolayı Çambaşı Yaylası’ndaki obaların elektrik hatlarında tel kopmalarına ve direk yıkılmasına neden olduğunu söyledi.
YEDAŞ Kabadüz İşletme Şefliği ekiplerince onarım çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Kaya, “Yaylamızda esen sert rüzgar ve kış mevsiminde yağan sulu kar nedeniyle elektrik hatlarına ciddi zarar verdi. YEDAŞ Kabadüz İşletme Şefliği tarafından 20 kişilik ekiple onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İnşallah kısa süre içinde bütün onarım çalışmaları tamamlanmış olacak” dedi.
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