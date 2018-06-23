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Fırtınada ahırın yıkılma anı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın yıkılma anı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın yıkılma anı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Edirne ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sırasında Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde aniden fırtına oluştu. Fırtına, Bahri Demiröz'e ait ahırı yerle bir etti. İçinde canlının bulunmadığı ahırın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fırtına nedeniyle köyde çok sayıda garaj ve ahırın çatısının uçtuğu ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın orta kuvvette eseceği Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına karşı uyarı bulundu.

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