Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bölgede ve dünyada küresel düzeyde ciddi bir fırtına var yani bir fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz. İşte bu fırtınalı dönemlerde özellikle çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır." dedi.
Işık, Gümüşhane Valiliği tarafından şehir merkezindeki bir otelde organize edilen iftar programında, son derece önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "Dünyada çok ama çok önemli gelişmeler var, belki soğuk savaş döneminden sonra dünya bu kadar sıkıntılı bir döneme girmemişti." diye konuştu.
Her geçen gün büyüyen ve adeta ticaret savaşı olarak kendini gösteren Amerika ile Çin arasındaki rekabetin dünyayı kıskaca aldığı bir dönemin yaşandığını vurgulayan Işık, şöyle devam etti:
"Amerika özellikle Çin'in büyümesini yavaşlatmak, Çin'i izole etmek ve Çin'i kendisine yönelik tehdit olmaktan çıkartmak için her türlü gayreti gösteriyor. Bunun başta dünya ticareti olmak üzere dünya siyasetinde, dünya savunmasında, dünyanın özellikle genel dengesinde geri dönülmeyecek bazı sonuçları olacağını biliyoruz. Nitekim de şu anda çelik ithalatına koyduğu gümrük vergileri, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adacıklarla ilgili tartışmalar önümüzdeki süreçte Amerika ile Çin arasındaki bu rekabetin çok ciddi sürtüşmelere, Allah korusun daha büyük olaylara gidebileceğini gösteriyor."
Işık, Türkiye'nin bulunduğu bölgede de yine çok önemli olaylar olduğuna dikkati çekerek, "Suriye'nin durumunu biliyorsunuz. Irak'ın, Yemen'in, Libya'nın durumu… Bunları şunun için söylüyorum, bölgede ve dünyada küresel düzeyde ciddi bir fırtına var yani bir fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz. İşte bu fırtınalı dönemlerde özellikle çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır. Bu süreci Türkiye kendi iç tartışmalarıyla, çekişmeleriyle geçiremez. Bu süreci Türkiye en hazırlıklı biçimde karşılamalı ve en iyi şekilde geçirmeli." dedi.
- "Gümüşhane'ye son 15 yılda 10 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldı"
Türkiye'yi 15 yılda ayağa kaldırdıklarının altını çizen Işık, şu değerlendirmede bulundu:
"IMF'nin üç kuruşuna muhtaç olan bir ülkeden, artık dünyada yardıma ihtiyaç duyulan yerlere el uzatan, onlara yardım eden bir ülke konumuna geldik. Bugün Türkiye'nin hangi noktadan, hangi noktaya geldiğini görmek istemeyenlere iki örnek vermek yeter. Ben Kocaeli milletvekiliyim 1999 depremi oldu, arkasından Bolu Tüneli inşaatı durdu. Zaten çok yavaş devam ediyordu, o dönemde dediler ki 'biz bu Bolu Tüneli inşaatını bitiremeyiz, iyisi mi gelin burayı patates deposu yapalım.' Bolu Tüneli'nin iki tüpü düşünseniz 3 kilometreden 6 kilometre. Şimdi o günki Türkiye'den, sadece Zigana Tüneli'nde 14,5 kilometre, 14,5 kilometre toplam 29 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik. Bu sadece Zigana Tüneli ile değil, yakında Ovit Tüneli'nin açılışı var."
Işık, Türkiye'de şu anda aynı anda yüzlerce tünelin yapımına devam edildiğini vurgulayarak, "Birileri 'yıkacağız, yaptırmayacağız.' diyor ya onlara inat Salyazı Havaalanı'nın temelini ayın 13'ünde sayın Başbakanımızla birlikte atacağız." diye konuştu.
Gümüşhane'ye son 15 yılda 10 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Işık, "Gümüşhane'nin bir özelliği de nüfus başına en fazla yatırımı alan birinci il. Siz Gümüşhane olarak Türkiye'nin istikrarı için Türkiye'nin gücü için her gerektiğinde desteğinizi verdiniz ve sayın Cumhurbaşkanımız da sizin bu desteğinizi hiç karşılıksız bırakmadı ve Gümüşhane her alanda büyük ilerlemeler kaydetti." dedi.
Programa Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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