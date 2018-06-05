Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bölgede ve dünyada küresel düzeyde ciddi bir fırtına var yani bir fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz. İşte bu fırtınalı dönemlerde özellikle çok dirayetli, cesaretli ama dünyayı bilen kaptana olan ihtiyaç her dönemden fazladır." dedi.

Işık, Gümüşhane Valiliği tarafından şehir merkezindeki bir otelde organize edilen iftar programında, son derece önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "Dünyada çok ama çok önemli gelişmeler var, belki soğuk savaş döneminden sonra dünya bu kadar sıkıntılı bir döneme girmemişti." diye konuştu.

Her geçen gün büyüyen ve adeta ticaret savaşı olarak kendini gösteren Amerika ile Çin arasındaki rekabetin dünyayı kıskaca aldığı bir dönemin yaşandığını vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Amerika özellikle Çin'in büyümesini yavaşlatmak, Çin'i izole etmek ve Çin'i kendisine yönelik tehdit olmaktan çıkartmak için her türlü gayreti gösteriyor. Bunun başta dünya ticareti olmak üzere dünya siyasetinde, dünya savunmasında, dünyanın özellikle genel dengesinde geri dönülmeyecek bazı sonuçları olacağını biliyoruz. Nitekim de şu anda çelik ithalatına koyduğu gümrük vergileri, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adacıklarla ilgili tartışmalar önümüzdeki süreçte Amerika ile Çin arasındaki bu rekabetin çok ciddi sürtüşmelere, Allah korusun daha büyük olaylara gidebileceğini gösteriyor."