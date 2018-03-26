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Fırtınalı Havada Yüksek Gerilim Hattındaki Elektrik Arızası Giderildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

TOKAT (İHA)

Fırtınalı Havada Yüksek Gerilim Hattındaki Elektrik Arızası Giderildi.

TOKAT (İHA)

Fırtınalı Havada Yüksek Gerilim Hattındaki Elektrik Arızası Giderildi.

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