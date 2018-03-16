Fırtına’nın namluları burada üretiliyor

Afrin operasyonunda adından sıkça söz ettiren yerli tankların silah sistemleri Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında üretiliyor.

Türkiye son dönemde savunma sanayinde büyük bir millilik hareketi içerisinde. Öyle ki yakın döneme kadar dış ülkelerden satın alınan helikopter, tank ve silah gibi ürünler artık ülkenin kendi imkanları dahilinde ve uluslararası standartlarda hatta üzerinde yeteneklere sahip olarak üretiliyor.

Üretilen milli tanklar ise son dönemde Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda adından çokça söz ettirdi. Afrin’deki başarılı ilerleyişi destekleyen Fırtına Obüsü, Panter Obüsü, Altay Tankı gibi milli tankların silah sistemleri Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) Kırıkkale’deki Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında üretiliyor. Hazır çelik kalıplardan işlenen ve montaj edilen namlular, Konya Karapınar’da denenerek birleştirilmek üzere ASELSAN ve OTOKAR’a gönderiliyor.

Fabrikanın yaptığı üretime dair açıklamalarda bulunan Müdür Gündüz Güler, “Ağır silah dendiği zaman akla gelmesi gereken 60 mm, 80 mm ve 120 mm havanlar, 120 mm tank silahları ki bunun Altay ve M60 olarak iki türünü üretiyoruz. Ayrıca 155 milimetrelik obüsler, Fırtına, Panter ve L39 çeşitleri obüslerimiz var. Genelde 60 mm üzeri kalibredeki silahları kastediyoruz, ağır silah dediğimiz zaman. Ürettiğimiz silahların menzilleri ise 1,60 km’den başlayarak 40 km’ye kadar değişiyor. Fabrikamızda bu bahsettiğim tank ve havanların silah sistemlerini üretirken bunun yanı sıra özgün olarak Makine Kimya tarafından geliştirilmiş olan 17 km menzilli 105 mm’lik havadan taşınabilir obüsün silah sistemini de üretiyoruz. Yılda 60 takım Fırtına silah sistemi, 200 adete kadar 120 mm havan, bin adete kadar 60 ve 80 mm’lik havanlar üretebiliyoruz. 250 adet havadan taşınabilir obüs üretme yeteneğimiz var. Tabi bu siparişe bağlı olarak yıldan yıla değişebiliyor" dedi.

Ayrıca fabrika, öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olmak üzere, ihtiyaç fazlası durumlarda dış ülkelerden gelen silah sistemi siparişlerini de karşılıyor.