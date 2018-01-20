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Fiskobirlik Başkanı Bayraktar'dan fındık üreticilerine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık üreticilerine seslenerek kuruma sahip çıkma çağrısında bulundu, "8,50 liraya gidip tüccara fındığı veriyorsunuz da kendi kurumunuza niye 8.5 liraya vermiyorsunuz" diye sordu.Fiskobirlik, Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, kurumun zorlu süreçlerden geçtiğini, büyük çaba harcanarak toparlanan kurumun bugün iyi işler yaptığını belirtti. Geçmişte sadece üreticilerin borcunu düşündüklerini, onu ödemelerine rağmen şimdi de büyüme çalışmaları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Bayraktar, şöyle dedi:"Fiskobirlik, üreticinin her şeyidir. En batık zamanında bile sıkıştığınız zaman başvurduğunuz yer burası, ama sözlü, ama yazılı, ama fiili buraya başvuruyorsunuz. Dolayısıyla bu kuruma topluca sahip çıkmak lazım. Bana 'Neden fındığı yüksek fiyattan almıyorsun' diye soruyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi diyelim ki 10 liraya alıyor, piyasa 8.5 alıyor. Ben de 8.5 ve üzeri 9 liraya almaya çalışıyoruz bölgesel olarak, bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz. Sizlere soruyorum 8.5 liraya gidip tüccara fındığı veriyorsunuz da kendi kurumunuza niye 8.5 liraya vermiyorsunuz? Niye benden 9 lira istiyorsunuz? Ben o fındığı 50 kuruş ve üzerinde aldığım zaman aslında hepinizin ‘Lütfi sen ne yapıyorsun, sen bu fındığı işleyeceksin, satacaksın, piyasayla rekabet edeceksin, sen bu kurumu batırmak mı istiyorsun?' diyerek beni yakamdan tutup silkelemeniz lazım. Bana devletten para gelmiyor ki, bu sene gelsin koyayım, seneye gelsin koyayım. Gelmiyor, ne yapacağım? Aldığım fındığı işleyeceğim, piyasaya satacağım.""BU GEMİ TEK BAŞINA YÜRÜMEZ"Fiskobirlik'in el birliğiyle ayağa kalkacağını vurgulayan Bayraktar, "Çünkü başka türlü bir şansımız yok. Bu gemi tek başına yürümez. Biz ticaret yaparız onu söyleyeyim, kendi yağımızda kavruluruz, bir kısım yüklerimiz var ama geçmişte kalan, bu kurum sıfırlandığı anda kendi kendini götürecek durumda ama bu kurumun piyasada belirleyici etki olmasını istiyorsanız, dünyada ve burada ciddi bir aktör olmasını istiyorsanız, net söylüyorum kesinlikle hepimize iş düşüyor. Fındık sektöründe dünyada Fiskobirlik çok ciddi bir isim ama biz bunu şu anda kullanamıyoruz. Her kesimin birliğe desteği şart” diye konuştu.Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak kabul edildi.

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