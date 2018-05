Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Üreticinin beklentisi en az 12 TL

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatlarının bu yıl 12 TL'nin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Üreticinin beklentisi en az 12 lira. Bizim de beklediğimiz rakamların 12'nin üzerinde olması" dedi.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatları ve bu yıl uygulanacak alım modelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lütfi Bayraktar, fındık fiyatı için beklentilerinin 12 TL'nin üzerinde olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle serbest piyasada fındık 10 lira civarında. Sezonda fındığın çoğu aslında 8,5-9 liradan gitti. TMO piyasaya 10 liradan müdahale etmiş olmasına rağmen, belki müdahale alım şartlarına tam uyamadı, belki aldığı fındığı daha sonra elden çıkaracağı mesajını verdiği için bu piyasanın yükselmesine engel teşkil etti. Sonuç olarak üreticinin elinden fındık 8,5-9 lira aralığında çıktı. Bu fındığın yüksek olduğu bir fiyat değil, ben de bu anlamda üreticiye katılıyorum. Bu yıl belki geçmişten tecrübe almak, her geçen yıl tecrübe katıyor gerçekten insana. Rakamlar arasında yöneticinin minimum 12 lira civarında bir beklentisi var. Bunu biz defaatle ilgililerle konuşuyoruz. Beklentimiz odur ki rakamlar 12'nin üzerinde olsun" dedi.

'HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA FINDIK ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bayraktar, Fiskobirlik'i borçsuz bir kuruluş haline getirdiklerini ifade ederek, "Biz son 4 yıldan bu yana, battı, bitti, tasfiye oldu denilen Fiskobirlik'ten borçsuz, üreten, üreticiden ürün alan, Türkiye'den ve dünyadan nihai mamul satan kurum haline geldik. Üreticiye alternatif bir alıcı modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de belli bir noktaya geldik aslında. Her geçen yıl daha fazla fındık almaya çalışıyoruz. Bunun devletle birlikte, koordineli halde yapılması gerektiğini anlattık. Geçen yıl TMO ve Fiskobirlik ortaklığı olacak gibiydi son anda çeşitli sebeplerden bundan vazgeçildi. 2009 yılından bu yana uygulanan modelin fındığın problemini çözecek etkisi yok. Bütün çabamız piyasaya istikrar gelmesi" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Bayraktar, "Ben Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldum şu anda. Fındığı bilen birilerinin mecliste olmasının ciddi bir katkısı olacaktır. Eğer meclise girersek daha istikrarlı bir piyasa oluşumu için yapılacak bütün mücadeleyi özellikle Fiskobirlik'in borç batağından kurtulması örneği gibi bir mücadeleyi burada da vereceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DE FINDIĞI BİLEN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİYİZ'

Üreticinin önemli sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Bayraktar, bu sorunları mecliste tartışarak çözüm bulabilmek için Ak Parti'den aday adayı olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"Fiskobirlik denince akla fındık geliyor. Türkiye'deki tarım ihracının yüzde 20'sini oluşturuyor fındık. Çok geniş bir alan hitap ediyor fındık. Yaklaşık 8 milyon insanımızın fındıktan etkilendiği söyleniyor. Artvin'den İstanbul'a kadar geniş bir bölgeye hitap ediyor. Bu anlamda fındık önemli tabi bölge için. Fındıkla ilgili her yıl üreticinin bir takım sıkıntısı oluyor. Hükümetimiz doğrudan destek anlamında çok ciddi bir bedel ödüyor ama belki yöntem ve metodun daha doğru harcanması halinde, bugün piyasada görülen fiyat istikrarsızlığın tekele dönüşmesi gibi bir durumu, stok kontrolü olmaması gibi sorunlar var. Bu sorunlar üreticiyi de piyasayı da rahatsız ediyor. Harcanan paranın gerçek anlamda müdahale alımıyla, fiyat istikrarının sağlanması, stok kontrolünün sağlanması ve piyasanın tekelden kurtulması gibi sonuçlar vereceğinden belki üreticinin daha mutlu olacağı bir tablo yaratılabilir. Bu konuda bizim de çok yoğun çabalarımız var. Bu konuda da aslında bizim ciddi çalışmalarımız var. Topyekun bir camia ve herkesin ağzından bir ses çıkıyor gibi bir şey var. En azından hükümet bu konuda sıkıntılar olduğunun farkında, onu gidermek için çaba içinde. Türkiye'de fındığı ve bu meseleleri bilen önemli aktörlerden biriyiz. Fiskobirlik başkanıyız sonuç itibariyle, üreticinin derdine bir nebze çözüm bulabilmek, üreticinin önümüzdeki daha iyi günler var diyebileceği bir piyasa yaratabilmek için, siyasette de olmanın, mecliste de üreticinin sorunlarını anlatmanın daha makul, daha sonuç alıcı olacağını düşündüğümüz için Ak Parti'de bu dönem aday adayı olduk."

