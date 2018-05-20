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Fıstık boykotu farklı lezzetlere kapı araladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Malatya'da tatlıcılar, Antep fıstığı fiyatlarındaki artış üzerine cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli baklava üretmeye başladı - Tatlı imalatçısı Sedat Alpkıray: - "Tatlılarımızı fıstıkla değil, kayısı çekirdeğiyle süslüyoruz. Cevizli, kayısılı tatlı yapıyoruz. Fıstık kullanmadan yaklaşık 10 çeşit tatlı yapıyoruz. Fıstık eski fiyatına düşene kadar, tüm Türkiye'yi fıstık boykotuna katılmaya davet ediyoruz"

Malatya'da tatlıcılar, Antep fıstığı fiyatlarındaki artış üzerine cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli baklava üretmeye başladı.

İş yerlerinin vitrinlerine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri, ürünlerinde kentle özdeşleşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyor.

Kentte üç nesildir tatlı imalatı yapan Sedat Alpkıray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığındaki anormal fiyat artışı nedeniyle, ülke genelinde başlayan boykota katıldıklarını söyledi.

Fıstık fiyatlarının stokçular tarafından yükseltildiğini belirten Alpkıray, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa ve Gaziantep'teki stokçular, ramazanı fırsat bilerek fiyatları yükseltti. Sezon başında üreticiden 45-50 liraya topladıkları fıstığı bize 210-220 liraya satmaya kalkıyorlar. Enflasyonu yükseltmenin, bu kadar haksız kazanç sağlamanın hiçbir anlamı yok. Bu küçük zümreye "dur" demek için kentteki tatlıcılar olarak fıstığı boykot etme kararı aldık. Vatandaşlar da fıstık boykotunda bizi destekledi. Tatlılarda farklı alternatifler ürettik. Şu an tatlıcılar olarak sıkıntımız yok. "

Alpkıray, geçmişten bu yana farklı lezzette tatlılar üretmek için çalışmalar yaptığını belirterek, yaklaşık 5 yıl önce Malatya Valiliği ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen "Ulusal Malatya Kayısılı Yemek ve Tatlı Yarışması"nda tatlılı kayısı ile birincilik ödülü aldığını anımsattı.

Tatlılarda fıstık haricinde ceviz de kullanıldığını ancak kendilerinin tatlıları farklı lezzetlerle buluşturma gayreti içinde olduklarına işaret eden Alpkıray, "Cevizli kayısılı dilber dudağı ürettik. İl dışından gelen müşterilerimiz çok fazla rağbet gösterdi. Yine fıstığa alternatif cevizli ve çikolatalı tatlılar yapmaya başladık. Fındıklı ve sütlü tatlıları da müşterilerimize sunuyoruz. Tatlılarımızı fıstıkla değil, kayısı çekirdeğiyle süslüyoruz. Cevizli, kayısılı tatlı yapıyoruz. Fıstık kullanmadan yaklaşık 10 çeşit tatlı yapıyoruz. Fıstık eski fiyatına düşene kadar, tüm Türkiye'yi fıstık boykotuna katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Şahin Oymak ise baklavacıların fıstık boykotunu vatandaş olarak desteklediklerine vurgu yaparak, "Eskiden fıstıklı tatlı vardı, şimdi kayısılı, cevizli, kayısı çekirdekli, fındıklı tatlılar var, bunları yiyeceğiz. Fıstıklı tatlılara ara vereceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fıstık kayısılı tatlı Malatya Sedat Alpkıray

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