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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 01:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Fitch Ratings: - "2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesi bekleniyor"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,7 büyümesinin öngörüldüğü duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2017 sonunda yüzde 28,4 olduğunun, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının ise geçen sene yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Sıkılaşan mali ve parasal politikalar ile krediye ulaşılabilirliğin azalmasına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Makro ekonomik volatilite ve zorlayıcı koşulara rağmen Türkiye'deki bankaların kredi profilleri ve finansal göstergelerinin dirençli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fitch Ratings'in Türkiye bankaları hakkında görünümünün de "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, büyük ve çeşitliliğe sahip Türkiye ekonomisinde özel sektörün canlı olduğu vurgusu da yapılarak, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın denk ülkelerin iki katı olduğu bilgisi paylaşıldı.

(Bitti)

(AA)

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