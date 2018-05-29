Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- FITIK ameliyatlarında geliştirdiği “özel yama tekniği” ile 2008’de Avrupa Laparoskopik Cerrahi ödülünü alan Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, fıtık ameliyatları sonrası, vücudun eski bütünlüğüne kavuşması için en az 4-6 haftalık süre gerektiğini söyledi.

Genel cerrahinin en çok yapılan ameliyatlarından biri olan fıtık cerrahisinde sorunlu bölgeye uygulanan yama işleminin özelliğini anlatan Prof. Dr. Altınlı, “Fıtık ameliyatlarında kullanılan en iyi yamanın bile yüzde 17 oranında çektiğini biliyoruz. Bu nedenle artık fıtığın büyüklüğüne göre değil, çok daha geniş bir alanı kaplayacak şekilde yama tekniği uyguluyoruz” dedi. Prof. Dr. Altınlı, “Yama ani bir hareket ile kayarsa, vücut yanlış yeri doldurur. Bu durumda da fıtığın nüksettiği düşünülür. Yamanın doğru bölgeye entegre olabilmesi için ani hareketlerden ve ağır sporlardan kaçınmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

AŞIRI HAREKET VE AĞIR SPORLARA DİKKAT

Fıtık cerrahisinde uygulanan özel teknikler, hasta konforunu artıran ve cerrahi sonrası nüks riskini en aza indiren özellikleriyle dikkat çekiyor. Ameliyatlarında kullanılan yamanın çekme payı ile ilgili araştırmaları sonucu 2008 yılında Avrupa Laparoskopik Cerrahi ödülünü aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Ediz Altınlı, “Bütün fıtıklar farklı yöntemler ile tedavi ediliyor. Geçmişte yama fıtığın büyüklüğüne göre uygulanırken, en iyi yamanın bile yüzde 17 oranında çektiğini ispatladık. Bu sonuçla da Avrupa birincilik ödülüne layık görüldük. Yamanın geniş bir bölgeyi kaplayacak şekilde konulması gerekiyor. Bunun yanında sabitleme malzemeleri de çok önemli. Konulan yamanın fıtığı engellediği yönünde yanlış bir kanı var. Oysaki yama, sadece bir matris oluşturuyor ve oluşan matris vücuda, ‘git orayı doldur’ diyor. Yama kayarsa vücut yanlış yeri dolduruyor ve fıtığın nüksettiği düşünülüyor. Bu kaymanın olmaması ve doğru bölgenin doldurulması için vücudun 4 ila 6 haftaya ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle ani ve aşırı hareketler ile ağır sporlardan uzak durmak gerekiyor“ şeklinde konuştu.