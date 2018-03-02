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Fiyat etiketi olmayan ürünler konusunda uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından “Fiyat etiketi olmayan ürünleri almayın” uyarısı yapıldı.İzmit Belediyesi’nden “Fiyat etiketi olmayan ürünleri almayın” uyarısı yapıldı.

Fiyat etiketi olmayan ürünler konusunda uyarı

İzmit Belediyesi tarafından “Fiyat etiketi olmayan ürünleri almayın” uyarısı yapıldı.
İzmit Belediyesi’nden “Fiyat etiketi olmayan ürünleri almayın” uyarısı yapıldı. Satışa sunulan bütün ürünlerde fiyat etiketinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “İzmit Belediyesi olarak fiyat etiketi konusunda esnaflara gerek yazılı gerekse sözlü olarak sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Bu konuda en etkili yol vatandaşların alacakları ürünlerde fiyat etiketi aramalarıdır. Üzerinde etiket bulunmayan ürünleri almazsak, satıcılarda mecburen kurala uymak zorunda kalacaklardır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna istinaden etiket bulundurmayan esnaflar hakkında yasal işlem yapıyoruz. Vatandaşlar konuyla ilgili her türlü şikayetlerini belediyemize iletebilirler” dedi.

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