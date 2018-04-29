fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21.’si düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Turkcell açıklamasına göre, yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması finalinde 35 okul sahne aldı. Yarışmada dereceye giren grupların başarısı para ödülleriyle taçlandırıldı. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.
Büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin TL’lik büyük ödülün kazananı Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Yarışmada, En İyi İcra Grubu'nda Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından İstanbul Özel Çevre Koleji ikinci, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi ve Çorlu İMKB Fen Lisesi / Tekirdağ Anadolu Lisesi üçüncü seçildi.
Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço da unutulmadı. Yarışma için hazırlanan iki farklı tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşındı ve büyük usta anısına, Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi grubunun solisti Göksu Aksu’ya “Barış Manço Özel Ödülü” verildi. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edildi.
Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verildiği törende, Kalben, Çağatay Akman, Gökhan Akar, Ece Seçkin sahne aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, büyük organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy ile destek verdikleri Liseler Arası Müzik Yarışması’nda gençlerin heyecanına bir kez daha ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Terzioğlu, geleceğin müzik yıldızlarını burada gün boyunca dinlemek ve etkileyici sahne performanslarını seyretmenin kendilerin çok keyif verdiğini dile getirdi.
Terzioğlu, aynı zamanda finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlere aktardıklarını belirterek, "Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yarışmanın kurucusu olan ve 21 yıldır başarıyla organize eden Serhat Hacıpaşalıoğlu da "Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 21. yılını kutladığımız için çok mutluyum. Organizasyonumuz daha uzun yıllar devam edecek, müzik dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.
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