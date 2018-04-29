HABER

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi - Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: - "Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21.’si düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Turkcell açıklamasına göre, yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması finalinde 35 okul sahne aldı. Yarışmada dereceye giren grupların başarısı para ödülleriyle taçlandırıldı. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.

Büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin TL’lik büyük ödülün kazananı Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Yarışmada, En İyi İcra Grubu'nda Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından İstanbul Özel Çevre Koleji ikinci, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi ve Çorlu İMKB Fen Lisesi / Tekirdağ Anadolu Lisesi üçüncü seçildi.

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço da unutulmadı. Yarışma için hazırlanan iki farklı tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşındı ve büyük usta anısına, Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi grubunun solisti Göksu Aksu’ya “Barış Manço Özel Ödülü” verildi. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edildi.

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verildiği törende, Kalben, Çağatay Akman, Gökhan Akar, Ece Seçkin sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, büyük organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy ile destek verdikleri Liseler Arası Müzik Yarışması’nda gençlerin heyecanına bir kez daha ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Terzioğlu, geleceğin müzik yıldızlarını burada gün boyunca dinlemek ve etkileyici sahne performanslarını seyretmenin kendilerin çok keyif verdiğini dile getirdi.

Terzioğlu, aynı zamanda finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlere aktardıklarını belirterek, "Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın kurucusu olan ve 21 yıldır başarıyla organize eden Serhat Hacıpaşalıoğlu da "Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 21. yılını kutladığımız için çok mutluyum. Organizasyonumuz daha uzun yıllar devam edecek, müzik dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!
Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir? Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İlginizi Çekebilir

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.